Secondo quanto riferito da Sky Sport, per Wilfried Zaha, (svincolato dopo la fine dell’accordo con il Crystal Palace) ci sarebbero tre offerte: Al-Nassr, Fenerbahce e Lazio. Il giocatore avrebbe già l’accordo con tutti i club, resterà a lui l’ultima parola sul suo futuro. Da non escludersi proprio il Crystal Palace, che di recente ha offerto un rinnovo di quattro anni al classe ’92. Tra le offerenti non figura la Roma che era stata accostata nelle passate settimane all’ivoriano.