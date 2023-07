Iniziano gli Europei Under 19 a Malta. L’Italia esordisce battendo agevolmente con un poker i padroni di casa. A portare in vantaggio gli azzurri è Ndour dal dischetto al 19′. Raddoppio con Esposito al 39′, l’attaccante dell’Inter si presenta per battere il calcio di rigore, tiro centrale e portiere avversario spiazzato. Alla prima occasione del secondo tempo arriva il terzo goal dell’Italia: punizione di D’Andrea che incastona la palla in porta dopo una deviazione. La rete del poker arriva nel recupero con Vignato, ancora una volta è calcio di rigore per l’Italia: arriva il quarto e ultimo goal della gara. In campo al 76′ il romanista Pisilli.