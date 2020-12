Reynolds: “Notizie imprecise, non ho parlato con nessun giornalista a proposito del mio futuro” – FOTO

Continua a tenere banco la questione legata a Bryan Reynolds. Il calciatore statunitense, classe 2001, è conteso tra Roma, Juventus e Bruges. Le trattative con i giallorossi sembravano essere in una fase di stallo, a causa dei costi di intermediazione, ritenuti eccessivi dai Friedkin. Il calciatore sembrava molto vicino ai bianconeri, ma ha voluto chiarire la situazione tramite un storia sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Voglio prendermi un momento per chiarire una cosa. Non ho parlato con nessun giornalista a proposito del mio futuro. Ogni notizia che ho letto è imprecisa. Sono emozionato ed onorato per quello che il futuro ha in serbo per me, ma continuerò a lavorare duro per essere il miglior giocatore e la miglior persona che posso. Spero continuiate a passare delle buone vacanze con i vostri cari“.