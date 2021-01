Reynolds in partenza da Dallas – FOTO

Bryan Reynolds è pronto a diventare un calciatore della Roma. I giallorossi hanno bruciato la concorrenza della Juventus accaparrandosi il cartellino del giocatore per una cifra di 7 milioni con un contratto che durerà fino al 2025.

Il classe 2001 sarebbe dovuto arrivare nella giornata di oggi, ma il calciatore si è sottoposto ad un ulteriore controllo vista la sua positività al Covid. Dopo quattro tamponi negativi ha ricevuto l’ok per volare in Italia. Lo stesso calciatore ha pubblicato la foto che lo ritrae in partenza da Dallas.