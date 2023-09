Renato Sanches, dopo la sua prima rete in giallorosso nella goleada della Roma per 7-0 all’Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni:

Emozione di segnare in questo stadio?

“Un momento importante perché era la mia prima partita. Vengo da degli infortuni e sono molto felice di aver segnato oggi e della prima vittoria della squadra”.

Domanda sul 3-5-2 e se ha bisogno di giocare il più possibile per riprendersi o recuperare piano piano?

“Posso giocare in diverse posizioni per aiutare la squadra, anche da 6 davanti la difesa, ho diverse qualità. Sugli infortuni, penso sia stato solo un momento, ho bisogno di giocare e di mostrare il mio calcio. Mostrare la mia potenza e il mio miglior calcio”.

Nella tua carriera quanto è importante essere a Roma oggi?

“Essere a Roma per me è importante, ho parlato con il mister con Tiago, i tifosi sono incredibili. Penso che giocare a calcio sia la cosa migliore del modo. Non bisogna mai mollare perché le cose migliori devono ancora arrivare. Se sto bene fisicamente posso fare grandissime cose, sono davvero molto felice qui”.