C’è qualche componente stonata, cosa sta accadendo?

“Sono ultra presente e vedo il loro impegno in ogni singolo allenamento. C’è magari un aspetto emotivo che non ci fa giocare in modo sicuro come in allenamento, è evidente”.

Può essere il cambio del 4-3-3 ad avervi penalizzato così?

“È chiaro che parlare dopo un risultato del genere, si mette in discussione tutto. Nelle ultime partite avevamo optato per il 4-2-3-1 ottenendo ottimi risultati, poi abbiamo fatto un po’ fatica. L’allenatore ha optato per un più di sostanza a centrocampo ma le caratteristiche della nostra rosa si adattano a più moduli”.

Cosa succederà?

“Ci prendiamo questa sera, ma questo non significa che domani Zanetti non sarà più l’allenatore. Una realtà come Empoli per sopravvivere in serie A deve fare quel qualcosa in più, lo sappiamo, siamo all’inizio e io sono positivo”.