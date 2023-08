Renato Sanches ha rilasciato ai microfoni ufficiali della Roma la sua prima intervista in giallorosso. Il centrocampista portoghese è arrivato ieri nella Capitale, dal Psg, con la formula del prestito con obbligo, al verificarsi di alcune condizioni. Ecco le sue parole:

Come ti senti ad essere un nuovo calciatore della Roma?

“Ciao a tutti. Mi sento bene e sono contento di essere qui in questo grande club italiano. I tifosi mi hanno acolto molto bene e mi sento molto motivato di essere qui”.

Cosa ti ha convinto a scegliere la Roma?

“Come ho detto prima, è un grande club italiano e ho parlato sia con il mister che con il direttore sportivo. Qui c’è un progetto molto affascinante e credo che questa possa essere una bella opportunità sia per me che per il club. Penso che in questo momento la Roma sia il club giusto per me, per giocare e rappresentare al meglio questa società”.

Pinto ti segue da anni, che ruolo ha avuto nel trasferimento?

“Conosco Tiago da molto tempo, dai tempi del Benfica, ci siamo tenuti in contatto e siamo sempre stati amici. Come ho detto prima, si è presentata una bella opportunità di trasferirmi alla Roma. Abbiamo parlato e, ripeto, il progetto è molto affascinante. Ho deciso di venire qui perché penso sia il momento giusto”