Il mercato è quasi agli sgoccioli e la Roma è ancora alla ricerca di almeno un attaccante centrale. I primi obiettivi di quest’ultimo periodo, Zapata e Marcos Leonardo, si stanno complicando vista la resistenza delle squadre che detengono i loro cartellini. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’ultimo nome nella lisa per la punta sarebbe quello di Abel Ruiz, classe 2000, del Braga. I giallorossi hanno avviato i contatti per lui e si sta lavorando sul suo profilo. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, è stato finalista negli ultimi Europei U21 con la Spagna.