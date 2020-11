Recuperare Dzeko. Domani il tampone, Fonseca in ansia

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Ci proverà fino all’ultimo, Paulo Fonseca, a recuperare Edin Dzeko in vista della gara contro il Parma. Il capitano romanista è fermo a causa del Covid-19 dal 6 novembre, domani scadranno i dieci giorni di stop previsti dal protocollo e potrà sottoporsi al primo tampone: se risulterà negativo dovrà farne un altro e, in caso di una seconda negatività, potrà tornare in campo. Se tutto andrà per il meglio, i margini per averlo a disposizione contro il Parma ci sarebbero. Se il bosniaco non dovesse farcela dovrebbe toccare di nuovo a Borja Mayoral: lo spagnolo non ha entusiasmato con il Genoa, ma il tecnico portoghese non può permettersi di bruciare un giovane su cui la società ha scommesso. Al di là degli attaccanti, però, questa Roma sa andare in gol con più giocatore, al contrario delle scorse stagioni. Finora sono stati solo 3 i gol di Dzeko, sui 23 totali (compresa l’Europa League).