Il club, che per tradizione non ama cedere i punti fermi della rosa da quando ci sono i Friedkin a Trigoria, sembra pronto a fare un’eccezione anche per la Joya, anche se ad oggi nessun confronto è andato in scena tra Ghisolfi e l’entourage dell’argentino, che nel frattempo si guarda intorno. Perché nello strano triangolo attorno a Paulo, resta il nodo della clausola, con la quale il ventuno giallorosso potrebbe liberarsi per qualsiasi club arrivi ai tredici milioni (per l’estero). La priorità, per lui e la famiglia, quindi, resta la Roma, ma il sogno Premier League resta vivo, anche se ad oggi appare complicato che qualcuno possa arrivare alla cifra annuale che ora guadagna a Roma. Il Chelsea aveva timidamente chiesto informazioni un anno fa ma la cifra è un freno anche per chi spende e spande tutte le sessioni di mercato.

Poi ci sono gli arabi, pronti ad accogliere i campioni dall’Europa, ma per andare a giocare nel Golfo l’argentino dovrebbe ricevere offerte da capogiro, altrimenti a 31 anni l’Europa resta il suo habitat. Di sicuro non c’è il Fenerbahce tra le pretendenti di Dybala dopo la smentita pubblica al veleno di Mourinho: “Non cerchiamo nessun giocatore della Roma” ha detto lo Special One nella prima giornata turca da allenatore. Nel frattempo Ghisolfi è sbarcato a Roma in serata dopo aver salutato il Nizza sui social: “Arrivederci Nizza, grazie di tutto”. Tutto pronto per il confronto con De Rossi su strategia e obiettivi reali di mercato, con un orecchio sempre attento su Torino e la situazione legata a Chiesa.