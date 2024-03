Ranking Uefa, Italia al primo posto: seconda la Germania, terza l’Inghilterra

Al termine degli impegni di questo giovedì europeo, che ha visto protagonista anche la Roma di Daniele De Rossi, che si è imposta per 4-0 nella gara di andata contro il Brighton , si è aggiornato il ranking Uefa. L’Italia conferma il primo posto in classifica a quot a 16,571 , con 6 squadre ancora in corsa. Seguono Germania e Inghilterra rispettivamente a 15.500 (4 squadre) e 14.625 (6 squadre). Le prime due nazioni a fine anno avranno un posto in più nella prossima Champions League. ITALIA 16.571 (6/7) GERMANIA 15.500 (4/7) INGHILTERRA 14.625 (6/8) FRANCIA 14.416 (3/6) SPAGNA 13.437 (4/8) REP.CECA 13.000 (3/4) BELGIO 12.400 (2/5)