La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – “Non sono un mago, ma posso curare questo malato“. Claudio Ranieri allontana la figura di Harry Potter e si avvicina a quella di un dottore. “La Roma fin qui ha fatto male e anche peggio di male – ammette il tecnico -.Ma c’è qualità. Servono step per guarire e noi siamo compatti come dirigenza e squadra. Affrontiamo un Napoli che arriverà primo o secondo, ma sarà dura anche per loro”.

Perde il sorriso Ranieri quando parla di Dybala, che ieri si è allenato solo 20’ in gruppo: “Se gli esami dicono che non ha nulla bisogna capire perché sente questo dolore. Preferisco sempre non rischiare, meglio saltare una partita che un mese”. Infine, un consiglio a Pellegrini: “Si tiene tutto dentro, ma un capitano deve saper reagire. Lo spogliatoio? Se Juric l’ha trovato triste figuratevi io. Bisogna risvegliare il bambino che vive dentro i calciatori“.