Conte rivede Claudio: “Gli voglio bene”

Il Messaggero (P. Tina) – “Ho telefonato a Claudio quando ho saputo del suo ritorno. Me lo immaginavo alla guida di una nazionale, ma la finestra del cuore nei confronti di Roma e Cagliari era sempre aperta. Ci conosciamo da tanto e non posso che volergli bene. Gli auguro di risolvere tutti i problemi subito dopo aver incontrato il Napoli”, dice Conte che non ha alcuna intenzione di perdere il primato in classifica contro la Roma.

Oggi deciderà la formazione: probabile che ci sia una sola variazione rispetto al match con l’Inter. Lobotka sta bene, Nessun problema per Lukaku, il grande ex, e McTominay, un po’ acciaccati dopo le nazionali.