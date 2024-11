La Trinità della Roma che potrebbe riunirsi. Nella conferenza stampa della terza esperienza da allenatore giallorosso, Claudio Ranieri ha inevitabilmente parlato anche di un rientro in società di Francesco Totti e Daniele De Rossi. L’ex 10 ha sempre smentito eventuali contatti, mentre DDR è ancora sotto contratto dopo l’esonero di inizio stagione.

Interpellato in merito, Ranieri non ha chiuso alle porte a nessuno dei due: “Non precludo nulla”, l’apertura di Sir Claudio che ha poi aggiunto come la priorità al momento sia “riportare in alto la squadra”. Il tecnico ha poi aggiunto che con De Rossi ci sono stati contatti recenti, sebbene non per lavorare in coppia: “L’ho sentito poco fa e lo farò nei prossimi giorni. È una grande persona”

Un passo alla volta, insomma, ed il sogno di ogni tifoso potrebbe avverarsi. Prima, però, piedi per terra per dare una sterzata a questa stagione. Tutti insieme.