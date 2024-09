A Roma, e non solo, questi giorni tiene banco l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi. I tifosi giallorossi ieri hanno contestato duramente la scelta della società, e sulla vicenda è intervenuto anche Claudio Ranieri. Queste le sue parole a Rai Sport:

Sull’esonero di Daniele De Rossi

“L’esonero di De Rossi mi ha lasciato stupito. Gli era stato fatto un contratto di tre anni per cui pensi che è un progetto da portare avanti. Doveva essere lungo e di costruzione. Mandarlo via dopo poche partite ha sorpreso tutti. Dispiace che non ci sia un uomo di calcio nella Roma che possa fare da filo diretto tra società e allenatore”.

Si è proposto Totti

“Non sono io a giudicare. Ci sono i Friedkin e sono loro che devono giudicare se c’è bisogno di questa persona. Noi da fuori capiamo che un allenatore lasciato solo è poco”.