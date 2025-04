I Friedkin, per convincere Ranieri a restare come allenatore anche per la prossima stagione, le hanno provate veramente tutte. Come riporta calciomercato.it, i proprietari avevano messo sul piatto una cifra importantissima che avrebbe portato il testaccino a essere l’allenatore più pagato d’Italia. La risposta, ovviamente, è nota a tutti: “No, grazie”. E non è cambiata di una virgola in questo periodo nonostante il pressing dato dai risultati ottenuti sul campo.

Ranieri, però, resterà alla Roma come senior advisor e aiuterà il club nella costruzione della rosa del futuro. Aperto da tempo, quindi, il casting per il nuovo allenatore. La volontà, sotto questo punto di vista, è trovare un profilo che possa lavorare in sintonia con Ranieri stesso e che possa essere pragmatico, esperto e moderno.