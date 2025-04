Carlo Ancelotti resta uno dei nomi più corteggiati del calcio internazionale. Dopo i recenti rumors su un suo possibile approdo sulla panchina della nazionale brasiliana, la situazione appare tutt’altro che definita. La proposta della federcalcio verdeoro è concreta e pesante: contratto fino al 2026 da 10 milioni di euro a stagione, con possibilità di rinnovo fino al 2030. Tuttavia, il tecnico emiliano per ora resta saldo alla guida del Real Madrid.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da Rio spingono per chiudere l’accordo entro giugno, in vista delle delicate sfide contro Ecuador e Paraguay. Il presidente verdeoro, Ednaldo Rodrigues, è alla ricerca disperata di una guida tecnica solida, dopo tre cambi fallimentari in panchina. Ma Ancelotti, fedele alla linea, non intende prendere decisioni finché il Real non lo saluterà ufficialmente: ha ancora 14 mesi di contratto e non ha alcuna intenzione di voltare le spalle al club.

Intanto, in questo intricato scacchiere che coinvolge anche Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen, si affacciano due piste romantiche: Roma e Milan. Entrambe legate al tecnico da ricordi intensi, potrebbero tentare di toccare la sua corda emotiva per riportarlo in Italia. L’operazione è difficilissima, quasi utopica, ma non impossibile. Come sempre, la decisione finale passerà per Florentino Pérez, regista silenzioso di un intreccio che tiene in sospeso tre grandi del calcio mondiale.