Attentato contro la sede del Gruppo Quadraro: si indaga sulla matrice dolosa

Tensione altissima nel mondo degli ultras giallorossi. A meno di una settimana dagli arresti che hanno colpito tre membri del Gruppo Quadraro, una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro la sede del gruppo, situata tra via dei Sulpici e via Cartagine, nella zona sud-est di Roma. Un gesto che assume tutti i contorni di un attentato mirato, su cui stanno ora indagando le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato da Romatoday, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dichiarato l’immobile inagibile, e diversi reparti della polizia, tra cui gli agenti del Tuscolano, Casilino, Romanina e la Digos. Sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, elemento che conferma senza dubbi la natura dolosa dell’atto. Mancano, tuttavia, telecamere o testimoni oculari che possano aiutare nelle indagini.

Il circolo è guidato dal fratello di Luigi “Gigi” Finizio, ucciso nel 2023 a colpi di pistola nei pressi della stessa area. Il cugino, Girolamo Finizio detto “Cillo”, considerato leader del gruppo ultras, è coinvolto in un’inchiesta per traffico di droga all’interno della Curva Sud, ma al momento risulta solo indagato. Nell’ambito della stessa inchiesta sono stati arrestati tre affiliati, tra cui un 45enne che aveva il compito di introdurre stupefacenti allo stadio. La procura di Roma, informata dell’attentato, è ora in attesa di un’informativa dettagliata per avviare ulteriori accertamenti.