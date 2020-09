Raggi: “Il PD non vuole lo Stadio della Roma, per me deve andare avanti, è tutto regolare”

Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commentato attraverso il proprio account Twitter le vicende legate allo Stadio della Roma. Il capogruppo del Partito Democratico, Giulio Pelonzi, in giornata aveva dichiarato di partire da una posizione di forte contrarietà, mentre la Raggi afferma che il progetto deve andare avanti. Queste le sue parole:

“Il Pd non vuole lo Stadio. Per me lo Stadio della Roma deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un controllo su tutti gli atti, è tutto regolare”.

