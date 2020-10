Raggi-Friedkin: faccia a faccia in ambasciata

La Repubblica (F.Ferrazza) – I Friedkin hanno incontrato la Sindaca Raggi. Un meeting nel riserbo più totale, tenuto segretissimo da entrambe le parti. Il tutto è avvenuto all’ambasciata americana in via Veneto. Incontro per conoscersi, lontano da orecchie indiscrete e, soprattutto, dai riflettori, come da espressa volontà dei nuovi proprietari della Roma. Le parti si sono strette la mano ed hanno tenuto sullo sfondo il tema Stadio della Roma per il quale si attende l’approvazione in Aula della convenzione della variante Urbanistica. La Raggi ha ribadito la sua volontà di voler concludere in maniera positiva l’iter.