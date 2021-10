Questa per Jordan vale ancora di più

Corriere dello Sport (L.Scalia) – L’uomo al centro di questo Roma-Napoli è Jordan Veretout. I partenopei hanno pressato per tentare il colpo e forse non hanno mai mollato l’idea. Il Napoli due anni fa era andato molti vicino al suo ingaggio. Il sio manager l’ha confermato più volte, ma nelle ultime dichiarazioni c’è una matrice comune: “Veretout non verrà mai al Napoli“. Ancora: “Il Napoli non ci interessa più, presto rinnoverà con la Roma“. Dall’ultima frase sono passati diversi mesi.

La Roma ha comunque messo in agenda gli incontri per arrivare alla fumata bianca. Non ha fretta. Il contratto di Veretut scade a giugno del 2024. Quindi la situazione è ampiamente sotto controllo. Non esiste il rischio di perderlo. L’entourage del giocatore punta al ritocco dell’ingaggio alla luce delle prestazioni del centrocampista e degli stipendi di Abraham e Pellegrini.