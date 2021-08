Quasi la vera Roma al test Olimpico

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Manca sempre meno all’esordio ufficiale della Roma di Mourinho, tra sette giorni i giallorossi cominceranno la nuova stagione giocando lo spareggio di Conference League contro la vincente di Molde–Trabzonspor (andata terminata in pareggio) in programma questa sera in Norvegia.

Lo Special One non lascia nulla al caso, nelle doppie sedute organizzate in queste ultime sessioni di ritiro a Trigoria sta monitorando la condizione dei suoi giocatori, avendo ormai delineato quale sarà l’undici che partirà titolare nell’esordio europeo. La stessa formazione che molto probabilmente i tifosi potranno vedere sul prato dell’Olimpico tra due giorni.

Sabato sera la Roma scenderà infatti in campo contro il Raja Casablanca, match che servirà per terminare il rodaggio e preparare la squadra agli impegni ufficiali. Proprio per questo, al netto dei tanti cambi che vedremo nel corso della partita, Mourinho dovrebbe schierare una formazione simil titolare, fatta eccezione per le defezioni legate agli infortuni e a un mercato ancora non completato.

In porta naturalmente ci sarà Rui Patricio, difeso da Karsdorp a destra, Calafiori a sinistra e la coppia di centrali composta da Mancini e Smalling. A centrocampo le scelte sono ridotte. Ci saranno Veretout e Cristante, nuova coppia, con Bove, Darboe e Diawara (ormai tra le ultime scelte) a disposizione nella ripresa.

Lorenzo Pellegrini non farà parte del match. Il capitano della Roma martedì si è fermato nel corso dell’allenamento per una contusione alla coscia destra che lo lascerà a riposo per qualche altro giorno prima di rientrare per la Conference League. Al suo posto, come trequartista centrale, potrebbe esserci Mkhitaryan o il giovane Zalewski. Ai lati invece Zaniolo a destra ed El Shaarawy (o l’armeno) a sinistra. Davanti avrà un’altra chance da sfruttare Eldon Shomurodov.