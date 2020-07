Quaranta bimbi al “camp” giallorosso

Il Messaggero – Quaranta bambini al “camp estivo” giallorosso al Tre Fontane. Lo ha comunicato ieri la sindaca Virginia Raggi: “Abbiamo unito le forze con la Fondazione Roma Cares per dare la possibilità a bambini in condizioni di fragilità“. Sono ragazzini tra i sei e i dieci anni di età seguiti dai servizi sociali o provenienti da famiglie in difficoltà. I piccoli saranno guidati da uno staff di allenatori giallorossi e coinvolti in attività sportive ed educative nel corso di tutta la giornata. Il progetto andrà avanti fino a fine mese.