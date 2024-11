A Doha questo pomeriggio è andata in scena la sfida tra Qatar e Uzbekistan, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. Eldor Shomurodov è partito titolare, però è stato sostituito al 21′ a causa di un infortunio e ha lasciato il campo in lacrime. Il gioco è stato addirittura fermo per circa 7 minuti. Ora il club giallorosso monitorerà la situazione anche vista la carenza di punte centrali nella rosa.

Foto: [Francois Nel] via [Getty Images]