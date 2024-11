L‘Italia questa sera scenderà in campo nella penultima gara del girone di Nations League. Allo Stadio Re Baldovino gli Azzurri avranno il match point per qualificarsi ai quarti di finale della competizione che in più varrà anche il posto come testa di serie per i sorteggi di qualificazione a Mondiale 2026, vero obiettivo della squadra di Spalletti. Nella gara di questa sera contro il Belgio, Pisilli partirà dalla panchina.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]