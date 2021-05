Qatar e altri sponsor, che spinta per il club

Il Tempo (A.Austini) – Un uomo-azienda capace di mettersi in tasca svariati milioni ogni anno solo sfruttando la sua immagine. José Mourinho è molto più di un allenatore e la Roma proverà a sfruttare anche la sua forza commerciale. A cominciare dalla difficile trattativa col main sponsor Qatar Airways, che si è incagliata. Garantire alla compagnia aerea di associare il suo marchio a tutte le seguitissime conferenze stampa dello Special One potrebbe, chissà, portare i qatarioti a rinnovare per almeno un altro anno, come sta per fare Hyundai. Altrimenti i Friedkin dovranno tirar fuori un’altra azienda da stampare sulle maglie.

Rivoluzionata l’area commerciale e marketing, i texani hanno chiesto a Calvo di continuare a seguire la politica sportiva – soprattutto internazionale – fino all’estate. Quanto agli sponsor, ora potranno offrire due marchi insieme: quello della Roma e quello personale di Mourinho. Un brand mondiale. Il portoghese nel corso della carriera ha firmato svariati accordi, compreso uno con cui ha ceduto i diritti della sua immagine al Chelsea fino al 2025 per la vendita di vari prodotti griffati Mourinho.