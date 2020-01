Pruzzo: “La Roma ha grande equilibrio, non deve precludersi obiettivi. Scommetto su Kluivert”

Roberto Pruzzo ha fiducia nella Roma di Paulo Fonseca. Una squadra partita con qualche difficoltà e che ora ha trovato il suo equilibrio convince l’ex bomber romanista. Queste le sue parole a Il Messaggero:

Le piace la Roma di Fonseca?

È una bella squadra, ha stentato all’inizio dove era alla ricerca di un sistema di gioco. Ora mi sembra che abbia raggiunto un equilibrio importante.

Dove può arrivare?

Questo è un campionato strano. Senza fare proclami, non mi precluderei nessuna opportunità. Le prossime due gare sono decisive perché l’Inter va a Napoli e poi affronta l’Atalanta. La Roma invece gioca con Torino e Juventus in casa. Sarebbe bello iniziare il nuovo ciclo con una vittoria. Magari con una Coppa Italia come facemmo noi con Viola.

C’è un calciatore nella rosa sul quale si sente di scommettere a occhi chiusi?

Facile dire Pellegrini o Zaniolo. Qualcuno si sorprenderà, ma dico Kluivert. È fortissimo, può diventare un crak. Segna poco? È ancora un ragazzino, ha qualità fuori dal normale. Dategli tempo.