Pruzzo: “La Lazio arriva meglio. Da Mourinho mi aspettavo di più dal punto di vista caratteriale”

Corriere dello Sport-Il Cuoio (P. Mareacei) – Roberto Pruzzo parla del derby. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Il Cuoio, inserto del quotidiano, l’ex bomber della Roma ha analizzato i momenti attuali e il percorso delle due squadre. Di seguito le sue parole.

Come arrivano Roma e Lazio al derby?

Apparentemente, per quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, si potrebbe pensare che ci arrivi meglio la Lazio, visto che il lavoro di Sarri sta portando a un gioco sempre più fluido e al fatto che nella Lazio sia riconoscibile una certa identità. Però sappiamo bene che in tante occasioni arrivare al derby da favoriti non vuol dire nulla, può anzi essere controproducente.

Da Mourinho invece che tipo di preparazione ti aspetti, dal punto di vista motivazionale?

Mourinho per me resta il numero uno per quanto riguarda il saper toccare le giuste corde per motivare un gruppo in vista degli impegni più importanti; io penso che lui sia ancora il non plus ultra da questo punto di vista. A volte però ho avuto l’impressione che la squadra non sia riuscita a recepire del tutto gli effetti di questo suo modo di caricare i calciatori e l’ambiente. Forse mi aspettavo di più dal punto di vista caratteriale.