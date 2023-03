Pruzzo: “La Lazio arriva meglio al derby”

Roberto Pruzzo ha parlato al Corriere dello Sport. L’ex bomber della Roma ha presentato il derby che si disputerà quest’oggi alle 18.

Come ci arrivano Sarri e Mourinho?

“Non è facile dirlo, con le partite di coppa che ci sono state in mezzo e che possono condizionare l’atteggiamento di entrambe durante il derby; forse ci arriva un po’ meglio la Lazio ma la posta in palio continua a essere alta perché nel frattempo la classifica continua ad aspettare entrambe. È un particolare che potrebbe far prevalere la logica del “meglio due feriti che un morto”……

Chi sarà decisivo della Roma?

“Dico Abraham perché a me continua a piacere e perché gli farebbe bene”.