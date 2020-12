Pruzzo: “Dzeko grande bomber, ma ogni tanto si rilassa”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Dzeko sta scalando la classifica dei bomber della Roma e ormai davanti a soltanto Totti e Pruzzo. Il bomber del secondo scudetto ha 27 gol di vantaggio rispetto al bosniaco.

Pruzzo, Dzeko si avvicina…

Cosa possimo aggiugnere su di lui? Ogni tanto se la prende comoda, ma è un centravanti completo, uno che può fare la differenza, perchè oltre ai gol è anche capace di fare altro.

Può essere considerato un regista offensivo?

Non direi, resta un grande centravanti. E’ un riferimento per i compagni, è chiaro che giocando con uno come lui bisogna preparare la squadra in un certo modo.

Che centravanti è Dzeko?

Atipico, diverso, per esempio, da Zapata che è un centravanti tradizionale che fa salire la squadra. Dzeko è un giocatore completo.

Dzeko merita di essere sul podio dei migliori attaccanti all time della Roma?

E’ difficile dirlo. Ci sono stati attaccanti che non ho conosciuto come Amadei a Manfredini che hanno avuto numeri importanti in epoche diverse.

Può essere considerato un leader?

Non lo so mica se è un carismatico all’interno dello spogliatoio, in campo sembra di sì.

Dzeko con Pedro e Mkhitaryan alle spalle. La formula funziona?

Funziona benissimo. Di meglio la società e il tecnico non potevano fare. Se Dzeko avesse avuto due ali classiche che vanno sul fondo e mettono cross in mezzo si sarebbe divertito meno.