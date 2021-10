Prosegue l’impegno giallorosso pro-vaccino

Il Tempo – “Su le maniche”: prosegue l’impegno dell’AS Roma per sostenere la campagna vaccinale, in collaborazione con la Regione Lazio. Dopo quelle già condotte all’Olimpico, il club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati.

I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodo/Glimt di giovedì 4 novembre. La prima tappa di “Su le maniche”, organizzata col Roma Club Testaccio, è prevista oggi in piazza Santa Maria Liberatrice dalle 10 alle 18.