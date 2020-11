Proietti, domani i funerali. Lutto al braccio con il Cluj

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – In tempi normali la città si sarebbe stretta in un grande abbraccio collettivo per celebrare uno dei suoi figli prediletti, come fece per Alberto Sordi diciassette anni fa. Invece non sarà cosi, in questi tempi di Covid. Le esequie di Gigi Proietti, scomparso a 80 anni proprio nel giorno del suo compleanno, si svolgeranno in maniera da rispettare tutte le norme evitando assembramenti. Anche la Roma lo ricorda, infatti domani giocherà contro il Cluj con il lutto al braccio.