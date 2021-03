Primavera, Tripi: “Questa vittoria ci dà morale, speriamo di continuare nel girone di ritorno”

Dopo la vittoria della Roma Primavera contro il Bologna, Filippo Tripi ha rilasciato un’intervista a Roma TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Vittoria importante, bisognava tornare al successo. Che carica vi dà una vittoria del genere?

Oltre a darci 3 punti, ci dà molto morale perché arrivavamo da 3 pareggi consecutivi.

Siete tornati in testa al campionato grazie al passo falso dell’inter. La guardate la classifica?

Sì la guardiamo, ma dobbiamo sempre pensare al nostro. Se facciamo bene non ce n’è per nessuno.

Quali sono le difficoltà trovate in queste ultime partite? Ulrimamente sembravate un pò nervosi, mentre oggi siete stati concentrati fino al 90° minuto

Penso sia normale il nervosismo quando si arriva da 3 pareggi consecutivi. Oggi siamo stati bravi e diciamo che il rigore ci ha anche un po’ aiutato a sbollacre il risultato, ma alla fine si fa gol pure così.

Adesso si riparte con il girone di ritorno. Cosa dovete portarvi dal girone d’andata?

Sicuramente le prestazioni fatte ad inizio campionato. Chiudiamo il girone d’andata con una vittoria sperando di continuare così anche nel girone di ritorno.