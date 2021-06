Primavera, Tall: “Vincere è sempre importante. Chi gioca contro di noi sembra disputare una finale di Champions”

Lamine Tall, attaccante della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della vittoria contro il Milan. Queste le sue parole:

Quanto era importante vincere?

Vincere è sempre importante, chi gioca contro di noi sembra disputi una finale di Champions.

Ti mancava il gol?

Un gol per un attaccante è sempre importante, se non segni poi non conti niente. L’importante è aiutare la squadra, se l’attaccante fa gol è sempre positivo.

Come vivi l’alternanza con Afena-Gyan?

La Roma non si discute si ama, non cambia niente. Ogni giocatore che gioca dà il massimo, non c’è gelosia.

Temi qualche squadra nei playoff?

Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo, non temiamo nessuno. Meglio calare adesso che nei momenti clou, abbiamo tanta esperienza dopo tutti gli errori commessi. Meritiamo di vincere tanto.