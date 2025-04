La Roma di Falsini asfalta l’Udinese, ultima in classifica, e allunga a +4 sull’Inter: 9-0 il risultato finale contro i friulani, con i padroni di casa che hanno dominato e rischiato a più riprese di raggiungere la doppia cifra. Ipotecata la semifinale scudetto. Tra i protagonisti della vittoria, Mattia Almaviva, autore di una tripletta. Sì, proprio il ragazzo che, nel giorno dell’addio al calcio di Totti, ricevette dal numero 10 la fascia da capitano al centro del campo. Oltre lui, da segnalare le reti di Sangarè, più volte convocato in prima squadra senza però mai scendere in campo, Della Rocca, Seck, Bah, Romano e Coletta. Poco prima del match, giocato il giorno dopo rispetto alla sua originale programmazione a causa della morte di Papa Francesco, è stato osservato un minuto di silenzio.