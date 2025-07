Gennaro Gattuso è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura da commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo la delusione dell’Europeo e l’eliminazione per mano della Norvegia, culminata con l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC ha scelto l’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia per guidare gli Azzurri verso il Mondiale del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il primo passo concreto? Una visita a Trigoria. Il 25 luglio, secondo quanto riportato da gazzetta.it, Gattuso sarà nel centro sportivo della Roma per osservare da vicino alcuni dei talenti giallorossi e iniziare un confronto diretto con allenatore e staff tecnico. Tra i nomi sotto la lente d’ingrandimento ci sono volti noti e giovani in ascesa: Lorenzo Pellegrini, pronto a rilanciare la sua centralità in Nazionale, Gianluca Mancini, sempre più leader difensivo, e i promettenti Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi, che potrebbero rappresentare il futuro azzurro.

Quella di Trigoria sarà solo la prima tappa di un vero e proprio tour tra i ritiri delle principali squadre italiane. Gattuso vuole entrare in sintonia con i club, raccogliere impressioni dirette e costruire da subito un’identità chiara per il nuovo corso dell’Italia. Contatto umano, dialogo con gli allenatori e valutazioni tecniche: così il nuovo CT vuole ripartire, e la Roma rappresenta uno dei punti di partenza fondamentali.

Con passione e concretezza, marchi di fabbrica del suo stile, Gattuso si prepara a dare una svolta. E da Trigoria in poi, tutto lascia pensare che la sua Italia comincerà a prendere forma.