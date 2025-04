Sorpresa in vista per Inter-Roma, match valido per la 34ª giornata di Serie A e inizialmente previsto per sabato 26 aprile alle ore 18. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, quando ormai sembrava certo lo slittamento a domenica, arriva una svolta dalla Lega Serie A: prende sempre più corpo l’ipotesi di disputare Inter-Roma comunque sabato, ma in fascia serale, alle 20.45. Una soluzione che andrebbe incontro alle esigenze dell’Inter, attesa mercoledì 30 aprile a Montjuïc per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, impegnato domenica sera nella finale di Copa del Rey contro il Real Madrid.

Questa ipotesi rappresenterebbe però un’eccezione rispetto alle indicazioni del CONI, che per voce del presidente Giovanni Malagò ha chiesto lo stop di tutte le attività sportive nella giornata di sabato 26, in segno di lutto per i funerali di Papa Francesco. Anche il Viminale aveva dato per probabile lo spostamento della gara a domenica 27. Al momento si attende ancora l’ufficialità da parte della Lega, attesa in serata, ma la possibilità di giocare sabato sera appare sempre più concreta.