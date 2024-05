La Roma è in finale per lo scudetto di Primavera 1. I giallorossi vincono il derby contro la Lazio per 3-2 in semifinale e guadagnano il pass per l’appuntamento finale che varrà il titolo contro il Sassuolo. I biancocelesti erano partiti forti ed erano in vantaggio al 4′ con Kone. La Roma ristabilisce la parità al 34′ con Golic, ma la Lazio ancora una volta torna in vantaggio al 49′, questa volta con Sardo. I ragazzi di Guidi non mollano, e dopo alcuni episodi sfortunati trovano la rete del 2-2 con Pagano, e a mettere definitivamente k.o. i biancocelesti è l’eurogol di Alessio in rovesciata.