La Roma Primavera è in finale scudetto. I giallorossi in semifinale hanno vinto per 3-2 contro la Lazio. Queste le parole del tecnico della Roma Guidi ai microfoni di Sportitalia:

“Contro questa Lazio è normale che ci siano difficoltà, è una squadra che durante il campionato ha sempre fatto partite, è sempre stata solida, non ti puoi permettere di perdere palloni, come abbiamo fatto noi nei primi 20′. Poi i ragazzi hanno avuto una crescita importante durante la stagione dal punto di vista della mentalità reagendo subito, poi sul campo hanno meritato di vincere. Per la finale serve qualcosa in più, soprattutto un ingresso in campo differente e dare più valore a ogni singolo pallone”

Cosa è successo nel primo quarto d’ora?

“Se fossero state le gambe non avremmo fatto i restanti 70′. La Lazio avendo giocando con il Milan era già pronta mentalmente, subito in partita, ma questo devono essere bravi a capirlo. Auguro ai miei ragazzi di fare tante partite secche importanti e in queste gare devono essere pronti, anche sulla pressione avversaria che è normale che sia aggressiva nei primi minuti”

Mannini?

“Già l’anno scorso è stato anticipato in Primavera quando era u17. Gli ho fatto una battuta, sono un po’ arrabbiato con lui perché al 70′ aveva i crampi e non deve succedere. Scherzi a parte ha fatto un’ottima partita, ho visto una prestazione nei 70′ di livello alto contro una squadra che merita tanti applausi“.