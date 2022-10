Primavera, Roma-Inter 3-1. I giallorossi volano con Cassano e doppietta di Satriano

Pagine Romaniste – La Roma Primavera ospita l’Inter a Trigoria per la settima giornata di campionato. I giallorossi allenati da Guidi vengono da un pareggio per 2-2 in casa dell’Empoli e sono al momento sesti in classifica, con 11 punti. Arrivano decisamente peggio alla sfida i nerazzurri: i campioni in carica sono infatti in zona retrocessione, al sedicesimo posto con soli 3 punti e nessuna vittoria in stagione. Tre Fontane non agibile per lavori al manto erboso, calcio d’inizio a Trigoria alle ore 11:00.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Baldi; Louakima (70′ D’Alessio), Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras; Pagano (53′ Pisilli), Faticanti (83′ Vetkal), Tahirovic; Cassano, Satriano (83′ Majchrkaz), Cherubini (83′ Koffi).

A disposizione: Razumejevs, Del Bello , Ivković, Padula, Pellegrini, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, João Costa.

Allenatore: Federico Guidi.

FC INTER (4-3-1-2): Calligaris; Zanotti , Guercio, Fontanarosa, Perin; Andersen (65′ Martini), Bonavita (65′ Grygar), Kamate (46′ Di Maggio); Owusu, Curatolo (78′ Biral), Esposito (46′ Zefi).

A disposizione: Basti, Del Vecchio, Stabile, Sarr, Stante, Di Pentima, Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Calligaris (I).

Espulsi: –

Marcatori: 29′ Satriano (R), 32′ Cassano (R), 50′ Fontanarosa (I), 60′ Satriano (R).

Note: –