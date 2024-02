Primavera, Roma-Fiorentina 1-1: giallorossi eliminati dalla Coppa Italia

Sotto gli occhi di Daniele De Rossi la Roma Prmavera non è riuscita nell’impresa di recuperare il 3-1 dell’andata contro la Fiorentina nel ritorno delle semifnali di Copa Italia. Infatti i giallorossi al “Tre Fontane” non sono andati oltre il pari, costretti addirittura a rimontare il gol di Sene, per gli ospiti, con Misitano: autore della rete dell’1-1 finale.

Buona prestazione della squadra di Guidi con Oliveras e Pisilli tra i migliori, ma che non basta per accedere alla finale della competizione, vinta la scorsa stagione.