Primavera, Mastrantonio saluta: “Ciao Roma, sono sicuro che sia un arrivederci”

Il portiere della Roma Primavera, Davide Mastrantonio è pronto ad accasarsi alla Triestina in prestito. L’estremo difensore ha affidato ad Instagram un messaggio per salutare la società e i suoi compagni. Queste le sue parole:

“Ciao Roma sei stata la mia casa per 5 lunghi e bellissimi anni non è facile per me lasciare casa perché per me Trigoria è stata una casa, voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine i miei amici compagni fratelli quante risate quante litigate, ringrazio anche chi quando serviva mi cazziava e questi sono stati i più grandi insegnamenti che mi hanno fatto crescere insieme ovviamente agli insegnamenti in campo. Cara Roma sono sicuro e spero che questo sia un arrivederci e non un addio vi voglio bene Davide“.