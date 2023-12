Dopo due anni e 8 mesi la Lazio torna a vincere il derby Primavera: ai biancocelesti basta il calcio di rigore trasformato da Gonzalez per battere la Roma e superarla in classifica. La Lazio sale a quota 29 punti, che valgono la seconda posizione, mentre i giallorossi di Guidi restano fermi a 27.

Le parole di Guidi

“Ci siamo espressi bene, non meritavamo la sconfitta. Sono stati bravi loro a capitalizzare un nostro errore, abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio e siamo stati sfortunati col palo. Al di là del dispiacere non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo dato continuità, in più occasioni abbiamo creato i presupposti per far male. Forse dovevamo scegliere meglio contro una squadra che ha la propria peculiarità nel blocco basso con tanti uomini al limite dell’area. Peccato per la sbavatura che ha causato il rigore, sono però episodi che ci possono stare in un percorso di crescita. Bilancio? Un anno di gioie, abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, sul campo oggi saremmo a un punto dall’Inter. Una sconfitta non pregiudica il percorso”.