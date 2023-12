La fine dell’anno è sempre più vicina. Il quotidiano inglese The Guardian ha stilato la classifica dei 100 migliori calciatori del 2023. In prima posizione c’è Erling Haaland seguito dalla stella del Real Madrid Bellingham e la star del PSG Mbappé. Nella top 100 c’è anche un giallorosso: Romelu Lukaku, che occupa l’ottantesima posizione. Due anni fa Big Rom era in undicesima posizione, e l’obiettivo del centroavanti è di tornarci, ancor meglio se in maglia giallorossa.