Lo La Roma Primavera di mister Guidi, al Tre Fontane ha battuto l’Atalanta con il risultato di 3-2. I giallorossi vincono grazie ale reti di Joao Costa, Mlakar e Cherubini, bravi a ribaltare il vantaggio bergamasco siglato da Manzoni. Nei minuti di recupero finali, il gol di Vlahovic per la Dea. Sugli spalti presente anche il gm Tiago Pinto, in compagnia di Alberto De Rossi, ex allenatore delle giovanili. Giallorossi ora a -3 dalla prima posizione, occupata dall’Inter a quota 27.