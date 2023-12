Diego Llorente, tramite il proprio account Instagram, ha commentato il pareggio per 1-1 di ieri contro la Fiorentina. Il difensore spagnolo ha ringraziato anche i tifosi giallorossi, sempre vicini alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Queste le sue parole: “Questa squadra non si arrende mai. Un punto in condizioni molto difficili… Grazie ai tifosi, che sono stati ancora una volta spettacolari!”.