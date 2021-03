Primavera, la Roma batte il Bologna e chiude l’andata in testa

La Gazzetta Dello Sport – La Roma batte 1-0 il Bologna nel posticipo della quindicesima giornata e chiude il girone di andata del campionato Primavera in testa alla classifica. A decidere la partita giocata al Tre Fontane, il calcio di rigore trasformato da Tommaso Milanese e concesso a 10 minuti dalla fine dall’arbitro per fallo di mano di Maresca su tiro di Providence. Alla squadra di Zauri non sono bastati gli impieghi di Juwara (da fuori quota, quarta presenza per il gambiano con l’U19) e di Baldursson, che ieri invece ha debuttato in Primavera. Con questo successo in classifica, la Roma (a 31 punti) ha superato l’Inter, ferma a 29, che domani sarà impegnata contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia.