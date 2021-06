Primavera ko contro l’Atalanta

Corriere della Sera (M. Calabresi) – La stagione della Roma Primavera è già finita, sconfitta nel primo turno dei playoff che porteranno allo scudetto di categoria. A Sassuolo, i giallorossi sono stati sconfitti dall’Atalanta campione d’Italia, che accede invece alle semifinali dove affronterà la Sampdoria.

Ai ragazzi di Alberto De Rossi, in virtù di un miglior piazzamento nella regular season, sarebbe bastato il pareggio e non erano previsti i supplementari. La Roma, dopo l’iniziale vantaggio di Cortinovis, l’1-1 lo aveva anche trovato, con uno straordinario sinistro al volo di Zalewski, servito con un assist da destra di Ciervo, entrato nella ripresa.

La beffa per la Roma, che sembrava in controllo del match e aveva anche sfiorato il 2-1, è arrivato all’87’ con uno splendido destro a giro di Cortinovis, che non ha lasciato scampo a Mastrantonio. I giallorossi hanno chiuso anche in 10 uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Ndiaye.