Primavera, i giallorossi oggi ripartono ad Ascoli

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma Primavera è pronta a scendere in campo per la prima di campionato. Oggi alle ore 17 i giallorossi di Alberto De Rossi affontano l’Ascoli in trasferta al “Picchio”, dopo le tre amichevoli estive contro Viterbese, Teramo e Turris. De Rossi sembra orientato a confermare la difesa a tre con Ndiaye, Vicario e Buttaro davanti al portiere Boer. In mediana il tecnico dovrebbe schierare Podgoreanu insieme a Tripi, Darboe e Providence. A guidare l’attacco sarà Tall, supportato da Milanese e Zalewski che agiranno alle sue spalle. Nello spogliatoio si respira il clima delle grandi attese per il match di oggi, come conferma anche il tecnico: “Abbiamo aspettato a lungo questo momento, ce lo siamo meritato“.