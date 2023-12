Primavera, Guidi: “Mi aspetto una partita complicata contro il Genoa. Le lacrime di Pisilli l’emozione forte”

Federico Guidi, tecnico della Primavera, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le sue parole:

Federico Guidi ai microfoni del club

La gara di domani?

“A Genova è una partita difficile perché giochiamo in un campo un po’ piccolo e contro un avversario che in casa fa sempre ottime partite, con dei giocatori che sia dal punto di vista della struttura che in quello qualitativo hanno ottime prospettive. Sappiamo delle difficoltà che andremo ad affrontare, servirà una prestazione di alto livello come quelle che i ragazzi stanno facendo nell’ultimo periodo. Mi aspetto una partita complicata”.

Tante occasioni create e non portate a termine. Che spiegazione si è dato?

“Intanto la cosa importante è che la squadra continui a creare tanto perché significa che il gioco è finalizzato per far male agli avversari e ci stiamo riuscendo. Nell’ultimo tocco e nella fase conclusiva dobbiamo migliorare dal punto di vista delle scelte. Ci stiamo lavorando, ma un dato che ci fortifica è anche quello dei gol segnati. Se contiamo quelli che ci hanno tolto a Empoli (cinque reti, ndr) siamo il secondo miglior attacco e possiamo sempre fare meglio ma come è normale che sia nelle giovanili. È un difetto da migliorare per affacciarsi al calcio dei grandi”.

Mannini e Pisilli in Prima Squadra?

“Questo è stato il messaggio che ho mandato al termine della partita a Pisilli: le sue lacrime di gioia sono state per noi l’emozione più forte. In quelle lacrime c’era il raggiungimento di un sogno, il coronamento dei sacrifici fatti e deve essere per lui come per gli altri un motivo di spinta. Quello che è successo significa essere nella direzione giusta e bisogna continuare a percorrerla senza fermarsi mai. Per noi delle giovanili sono le vittorie più grandi e la fortuna di avere una direzione sportiva che crede fortemente al settore giovanile e soprattutto un mister come Mourinho che lascia le porte aperte della prima squadra è per noi fonte di grande motivazione”.